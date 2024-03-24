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WBO отреагировала на желание WBC увеличить число судей в бою Усика и Фьюри

WBO отреагировала на желание WBC увеличить число судей в бою Усика и Фьюри
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Глава Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель прокомментировал заявление руководителя Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулеймана.

Напомним, Сулейман сообщил, что хотел бы увеличить число судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри с трёх до шести.

«Эта тема обсуждалась между санкционирующими организациями. Я не верю, что это предложение чем-то поможет боксу, судьи должны быть компетентными, троих достаточно. Если это предложение вынесут на голосование, я его не поддержу», — приводит слова Валькарселя издание World Boxing News.

Поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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