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Дана Уайт анонсировал турнир UFC в Великобритании и раскрыл некоторых участников

Дана Уайт анонсировал турнир UFC в Великобритании и раскрыл некоторых участников
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Президент лиги UFC Дана Уайт рассказал, что организация планирует вернуться в Великобританию с турниром.

«У нас есть английские чемпионы в тяжёлом и полусреднем весе, а также много европейских звёзд. У нас есть несколько команд, которые создают бои, карды турниров. Мы собираемся вместе и занимаемся матчмейкингом (созданием боёв и кардов турниров — Прим. «‎Чемпионата»). У нас было недопонимание, когда кто-то думал: «‎Подождите, где будет этот бой?». А я отвечал: «‎Он будет в Англии, мы туда едем», — приводит слова Даны Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, что в последний раз UFC проводили турнир в Великобритании в 18 марта 2023 года. Тогда на турнире UFC 286 в главном бою вечера в третий раз делили октагон Леон Эдвардс и Камару Усман. Поединок закончился победой решением большинства судей в пользу Леона Эдвардса.

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