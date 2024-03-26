Том Аспиналл сказал, когда и против кого планирует вернуться в октагон

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл хочет провести реванш с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC в Великобритании.

«Блэйдс сказал, что хочет драться со мной, и я ответил: „Хорошо, круто, давай сделаем это“. Сейчас я просто жду с минуты на минуту звонка и хожу в спортзал два раза в день. Кёртис мне нравится, но в профессиональном плане я хочу победить его, потому что он одержал победу надо мной, когда я травмировался. Для меня победа над ним это личное в профессиональном плане

Место, где мне предстоит провести бой, меня на самом деле не беспокоит, но если говорить о моих предпочтениях, то мне хотелось бы подраться в Великобритании, потому что здесь легче подготовиться. Мне нравится идея вернуться летом, это идеально‎», — приводит слова Аспиналла портал Dexerto.