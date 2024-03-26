Брэндон Морено объявил о приостановлении карьеры в ММА

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено заявил, что хочет взять паузу в карьере и отдохнуть.

«Я чувствую, что нахожусь на том этапе, когда выкладываясь на сто процентов, не получаю результатов просто и это очень расстраивает. Я просто устал, устал от СМИ, одних и тех же вопросов, атмосферы, постоянного давления. Не думаю, что это один момент. Мне кажется, это всё, что я взвалил на свои плечи за последние несколько лет. Я достиг точки, когда мой разум перенапряжён, и мне просто хочется немного отдохнуть.

Не говорю, что на 100 процентов ухожу из ММА, но мне хочется сделать перерыв, чтобы отдохнуть, побыть со своей семьёй и просто быть нормальным человеком. Есть много вещей, которые я не сделал, потому что я был сосредоточен только на тренировках. Это ни в коем случае не прощание. Просто мне надо позволить телу и разуму восстановиться, я вернусь, чтобы всё сделать хорошо.

В последний раз, когда мне приходилось останавливать свою карьеру, я смог вернуться и стать чемпионом мира. Мне хотелось бы думать, что я могу сделать то же самое, и когда я вернусь вновь, тогда я буду плакать. Внутри себя у меня сохранилось чувство, что я невероятный боец, и у меня есть все качества и способности, чтобы снова стать чемпионом. На данный момент всё, что я обещаю, это то, что я буду продолжать сражаться, двигаться вперёд и найду правильный путь к победе. Мне просто нужно дать отдых своему телу и разуму», — приводит слова Морено портал Low Kick MMA.