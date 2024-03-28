Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тимофей Цзю — Себастьян Фундора: когда и где пройдёт бой, во сколько начало

Тимофей Цзю — Себастьян Фундора: когда и где пройдёт бой, во сколько начало
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 31 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится поединок между чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийским боксёром с русскими корнями Тимофеем Цзю и представителем США Себастьяном Фундорой.

Начало турнира запланировано на 4:00 по московскому времени.

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. Однако «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Главный кард турнира с главным боем Цзю — Фундора

Хулио Мартинес — Анхелино Кордова (наилегчайший вес);
Брайан Мендоса — Сергей Богачук (первый средний вес);
Эрисланди Лара — Майкл Зерафа (средний вес);
Роландо Ромеро — Исаак Крус (первый полусредний вес);
Тимофей Цзю — Себастьян Фундора (первый средний вес).

Материалы по теме
Впереди — самый прибыльный бой. Изучаем гонорары Тимофея Цзю
Впереди — самый прибыльный бой. Изучаем гонорары Тимофея Цзю

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android