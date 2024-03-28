Тимофей Цзю — Себастьян Фундора: когда и где пройдёт бой, во сколько начало

В ночь на 31 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится поединок между чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийским боксёром с русскими корнями Тимофеем Цзю и представителем США Себастьяном Фундорой.
Начало турнира запланировано на 4:00 по московскому времени.
Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. Однако «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Главный кард турнира с главным боем Цзю — Фундора
Хулио Мартинес — Анхелино Кордова (наилегчайший вес);
Брайан Мендоса — Сергей Богачук (первый средний вес);
Эрисланди Лара — Майкл Зерафа (средний вес);
Роландо Ромеро — Исаак Крус (первый полусредний вес);
Тимофей Цзю — Себастьян Фундора (первый средний вес).
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