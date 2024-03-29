«Непонятная ситуация». В команде Павловича отреагировали на анонс боя с Волковым

Представитель команды российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича отреагировал на анонс боя с Александром Волковым.

«Странная новость для нас. Ни одна сторона не давала согласия на бой. Непонятная ситуация», — сказал представитель команды Павловича в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым

Павлович провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, 18 из которых завершились победой (15 — нокаутом, 3 — решением судей). 31-летний боец является чемпионом FNG в тяжёлом весе, а также четыре раза удостаивался премии «Выступление вечера» в UFC.

У Волкова 47 боёв в смешанных единоборствах. В 37 россиянин выходил победителем (24 — нокаутом, 4 — сдачей, 9 ← решением судей). Среди достижений 35-летнего бойца стоит отметить премию «Лучший бой вечера» и две премии «Выступление вечера».