Том Аспиналл назвал бойца, который обречён стать великим

Временный чемпион UFC в тяжёлом дивизионе англичанин Том Аспиналл считает, что его друг и экс-боец Bellator Майкл Пейдж обречён стать великим бойцом.

«Кто обречён стать великим? Мне кажется, Майкл очень хорош, я недавно тренировался с ним. Он выглядел очень впечатляюще в своём дебютном поединке, когда ему дали топового бойца в лице Кевина Холланда. Майкл определённо особенный — и не только спортсмен, но и особенный человек», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Напомним, Майкл Пейдж имеет в своём рекорде 22 победы и два поражения. Он дебютировал в UFC в главном карде турнира UFC 299. Тогда его оппонентом стал топовый американский боец Кевин Холланд. Бой завершился победой Пейджа единогласным решением судей.