Бой Дудаковой на турнире UFC отменён из-за проблем со здоровьем у россиянки

В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США) проходит турнир UFC.on ESPN 54.

В рамках предварительного карда россиянка Виктория Дудакова должна была встретиться с представительницей Бразилии Мелиссой Гатто. Однако, бой был отменён из-за проблем со здоровьем у россиянки.

В главном событии турнира состоится встреча в наилегчайшем весе между американкой Эрин Блэнчфилд и француженкой Манон Фиоро. Турнир пройдёт 31 марта в Атлантик-Сити.

Главный кард:

Главный бой вечера, женский наилегчайший вес: Эрин Блэнчфилд vs Манон Фиоро

Полусредний вес: Висенте Луке vs Хоакин Бакли

Средний вес: Крис Уайдман vs Бруно Силва

Средний вес: Нурсултан Рузибоев vs Седрик Дюма

Полулёгкий вес: Билл Алджио vs Кайл Нельсон

Полусредний вес: Чиди Нджокуани vs Рис Макки