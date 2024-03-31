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Бой Дудаковой на турнире UFC отменён из-за проблем со здоровьем у россиянки

Бой Дудаковой на турнире UFC отменён из-за проблем со здоровьем у россиянки
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В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США) проходит турнир UFC.on ESPN 54.

В рамках предварительного карда россиянка Виктория Дудакова должна была встретиться с представительницей Бразилии Мелиссой Гатто. Однако, бой был отменён из-за проблем со здоровьем у россиянки.

UFC 2024. UFC on ESPN 54, Атлантик-Сити, США
Виктория Дудакова - Мелисса Гатто
31 марта 2024, воскресенье. 02:45 МСК
Виктория Дудакова
Отменено
Мелисса Гатто

В главном событии турнира состоится встреча в наилегчайшем весе между американкой Эрин Блэнчфилд и француженкой Манон Фиоро. Турнир пройдёт 31 марта в Атлантик-Сити.

Главный кард:

Главный бой вечера, женский наилегчайший вес: Эрин Блэнчфилд vs Манон Фиоро
Полусредний вес: Висенте Луке vs Хоакин Бакли
Средний вес: Крис Уайдман vs Бруно Силва
Средний вес: Нурсултан Рузибоев vs Седрик Дюма
Полулёгкий вес: Билл Алджио vs Кайл Нельсон
Полусредний вес: Чиди Нджокуани vs Рис Макки

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