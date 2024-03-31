Бой Дудаковой на турнире UFC отменён из-за проблем со здоровьем у россиянки

В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США) проходит турнир UFC.on ESPN 54.
В рамках предварительного карда россиянка Виктория Дудакова должна была встретиться с представительницей Бразилии Мелиссой Гатто. Однако, бой был отменён из-за проблем со здоровьем у россиянки.
В главном событии турнира состоится встреча в наилегчайшем весе между американкой Эрин Блэнчфилд и француженкой Манон Фиоро. Турнир пройдёт 31 марта в Атлантик-Сити.
Главный кард:
Главный бой вечера, женский наилегчайший вес: Эрин Блэнчфилд vs Манон Фиоро
Полусредний вес: Висенте Луке vs Хоакин Бакли
Средний вес: Крис Уайдман vs Бруно Силва
Средний вес: Нурсултан Рузибоев vs Седрик Дюма
Полулёгкий вес: Билл Алджио vs Кайл Нельсон
Полусредний вес: Чиди Нджокуани vs Рис Макки