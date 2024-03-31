Тренер Виктории Дудаковой назвал причину снятия с боя на турнире UFC

Тренер Гасанали Гасаналиев, представляющий российского бойца женского минимального веса (до 52 кг) Викторию Дудакову, прокомментировал снятие с боя против Мелиссы Гатто на турнире UFC.on ESPN 54.

«Вчера было всё хорошо – фейс-ту-фейс… Она поела макароны с фаршем, которые даёт UFC, и с ночи её начало чуть тошнить. Сегодня она только банан и финик съела. Пыталась кушать, но кушать не могла. Потому что её тошнит. Когда смотрела на еду, её тошнило.

Я пытался её как-то разбудить. В прошлый раз она дралась со стафилококком, и тогда, в Абу-Даби, я смог её разбудить. А сейчас у неё просто нет сил. Ей поставили капельницу, её будет обследовать UFC. Посмотрим, что и как. Пока сами ничего не понимаем», – приводит слова Гасаналиева телеграм-канал «Ушатайка».

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США) проходит турнир UFC.on ESPN 54. Виктория Дудакова снялась с боя против Мелиссы Гатто из-за проблем со здоровьем.

В главном событии турнира состоится встреча в наилегчайшем весе между американкой Эрин Блэнчфилд и француженкой Манон Фиоро.