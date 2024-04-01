«Это будет очень скоро». Поветкин заявил о возвращении в спорт

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин рассказал о том, что он собирается вернуться в профессиональный спорт.

«Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому я проиграл в последний раз», — приводит слова Поветкина «Комсомольская правда».

Поветкин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

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