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«Это шоу, а не бой». Сауль Альварес — о поединке Пола с Тайсоном

«Это шоу, а не бой». Сауль Альварес — о поединке Пола с Тайсоном
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался по поводу предстоящего поединка между американцами Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«То, что Netflix в этом участвует, это хорошо. Но я не заинтересован в таком поединке. Я думаю, это скорее шоу, чем бой», — приводит слова Альвареса TMZ.

Напомним, поединок Тайсона и Пола по правилам бокса состоится 20 июля в Арлингтоне (США). В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке он одолел Райана Бурланда техническим нокаутом в первом раунде. На счету Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что бой между Тайсоном и Полом может получить статус официального. В настоящий момент Майку 57 лет. Джейку сейчас 27 лет.

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