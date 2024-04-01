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Пётр Ян отреагировал на слова Павловича об отказе от боя с Волковым

Пётр Ян отреагировал на слова Павловича об отказе от боя с Волковым
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Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором отреагировал на цитату Сергея Павловича о том, что он не собирается проводить поединок с россиянином Александром Волковым.

«Достойно, дядьки», — написал Ян.

Фото: Социальные сети Петра Яна

Ранее президент UFC Дана Уайт анонсировал бой между двумя российскими бойцами смешанных единоборств — Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Этот поединок должен состояться 22 июня на UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного шоу. Пётр одержал победу единогласным судейским решением. Впоследствии стало известно, что во время подготовки россиянин получил травму. После самого боя также сообщалось о повреждении колена.

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