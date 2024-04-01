Иван Штырков назвал имена потенциальных соперников

Боец смешанных единоборств и член команды «Архангел Михаил» Иван Штырков рассказал о желаемых соперниках.

«Список не сильно изменился. Это ребята, с которыми по тем или иным причинам не получилось сразиться — Витя Немков и Макс Гришин. Конечно, [идут] разговоры с Вовой Минеевым, мы с ним так и остались на конец года. Сомневаюсь, что сейчас что-то будет, потому что анонсировали его бой с Глуховым в апреле. Вагаб Вагабов? Наверное, нет. Скорее всего, Немков или Гришин», — сказал Штырков в интервью Metaratings.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира RCC 18, Иван Штырков потерпел поражение единогласным решением судей от чемпиона AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаба Вагабова. В своём рекорде Иван имеет 22 победы, 3 поражения и 1 ничью. Он побеждал таких бойцов, как Антониу Силву, Фабио Мальдонадо, Джеффа Монсона и многих других.