WBO назвала следующего соперника Себастьяна Фундоры

Глава Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель заявил, что готовится назначить обязательного претендента для нового чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американца Себастьяна Фундоры (21-1-1, 13 KO).

Им станет действующий лидер рейтинга pound-for-pound, американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO).

«Бой в Вегасе получился великолепным. Тим Цзю в очередной раз доказал, что является одним из лучших в первом среднем весе. Поздравляем Тима и Себастьяна Фундору с потрясающим боем за титул WBO. На следующей неделе WBO санкционирует переговоры между Фундорой и Теренсом Кроуфордом», — приводит слова Валькарселя World Boxing News.

Ранее Фундора обратился к Тиму Цзю после победы над ним.