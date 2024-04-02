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Стал известен следующий соперник Никиты Цзю

Стал известен следующий соперник Никиты Цзю
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26-летний австралиец Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, проведёт следующий поединок против Данило Креати. Бой состоится 24 апреля на турнире в Сиднее.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита провёл восемь боёв, одержав победы в каждом из них.

У Креати также восемь побед за всю карьеру, но при этом есть одно поражение.

Напомним, в минувшие выходные бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю встречался с американцем Себастьяном Фундорой. Поединок завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112). Стоит отметить, что это поражение стало первым в профессиональной карьере Тимофея Цзю.

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