Пётр Ян: Вера — удобный для О’Мэлли. UFC выбрал Марлона, чтобы Шон победил

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян дал комментарий по поводу поединка между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой.

«Вера – удобный для Шона. UFC выбрал Марлона, чтобы Шон победил. Что может сделать Вера? Подраться в стойке? Так и Шон в стойке гораздо точнее, чувствительнее и разнообразнее. Это он и показал. Почему не подрался Мераб? Потому что он неудобен Шону», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу Gorilla Fighting | ММА | Интервью.

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе, американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Американец успешно провёл свою первую защиту чемпионского пояса.