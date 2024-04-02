Валентин Молдавский рассказал о подготовке к бою с Анте Делией на PFL 1

Российский боец тяжёлого веса PFL Валентин Молдавский (13-3) рассказал о своей подготовке к предстоящему поединку с хорватом Анте Делией на турнире PFL 1, который состоится 5 апреля в Сан-Антонио (США).

«Не было никаких особенностей. Последний сбор проводил в Старом Осколе. Тренировались и готовились с командой. Делия опасен во всех аспектах. Победитель Гран-при 2022 года, это уже говорит о его уровне. Хорошо борется, хорошо работает в стойке, хорошо дышит. Универсальный боец, ростом повыше меня», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Валентину Молдавскому 32 года. Россиянин выступает с 2014 года, с 2017-го являлся бойцом Bellator, где провёл 10 боёв, одержав семь побед и потерпев два поражения (один поединок был признан несостоявшимся). В своём последнем бою на Bellator 298 Молдавский победил единогласным решением американца Стива Уорли.