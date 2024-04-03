Валентин Молдавский: нет жгучего желания попасть в UFC

Российский боец тяжёлого веса PFL Валентин Молдавский (13-3) рассказал о том, что он не планирует выступать в UFC.

«Думаю, что все идут в UFC с мыслью бороться за титулы. Если так сложится, было бы хорошо. Но не могу сказать, что у меня какое-то жгучее желание. Всё будет зависеть от предложений», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Валентину Молдавскому 32 года. Россиянин выступает с 2014 года, с 2017-го являлся бойцом Bellator, где провёл 10 боёв, одержав семь побед и потерпев два поражения (один поединок был признан несостоявшимся). В своём последнем бою на Bellator 298 Молдавский победил единогласным решением американца Стива Уорли.