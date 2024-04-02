Холлоуэй назвал человека, который должен вручить пояс BMF победителю его поединка с Гэтжи

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй считает, что первый линейный чемпион UFC в тяжёлом весе американец Марк Коулман должен вручить пояс BMF (пояс «Самого жёсткого бойца». — Прим. «Чемпионата») победителю в его поединке с экс-обладателем временного титула в 70 кг в лёгком весе Джастином Гэтжи.

«Единственный правильный ответ — Марк Коулман. Особенно учитывая те обстоятельства, через которые он недавно прошёл. Этот парень — Великий. Он настоящий BMF. Было бы круто, если бы он это сделал. Для меня было бы честью», — приводит слова Холлоуэя портал MMAJunkie.

Напомним, бой Макса Холлоуэя и Джастина Гэтжи станет третьим по значимости поединком турнира UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.