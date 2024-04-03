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«Хотят выкинуть одного из титульной гонки». Молдавский — о бое Павловича и Волкова

«Хотят выкинуть одного из титульной гонки». Молдавский — о бое Павловича и Волкова
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Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский высказался об организации поединка между топовыми бойцами тяжёлого дивизиона UFC Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«Кто-то уже сказал, что они таким образом хотят выкинуть одного из россиян из титульной гонки. В UFC не хотят, чтобы за пояс бились русские парни. Они делают так, чтобы точно одного исключить, политика», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Сергеем Павловичем и Александром Волковым станет соглавным боем на турнире UFC Fight Night, который впервые пройдёт в Эр-Рияде, Саудовской Аравии 22 июня. Главным поединком вечера станет бой между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

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