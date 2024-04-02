CAS не принял апелляцию IBA по решению МОК об отзыве признания организации

Спортивный арбитражный суд (CAS) отверг жалобу Международной боксёрской ассоциации (IBA) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании признания IBA.

В июне 2023 года состоялось голосование по вопросу лишения признания IBA исполнительным комитетом МОК. В результате Международная боксёрская ассоциация была лишена статуса признанной.

Напомним, ранее представители IBA обратились в Спортивный арбитражный суд с апелляцией для пересмотра данного решения. Они настаивали в суде на том, чтобы приостановить действие предложений МОК до вынесения окончательного решения.

Международная боксёрская ассоциация является одной из четырёх наиболее престижных организаций в боксе, уступая только WBC, WBA и The Ring.