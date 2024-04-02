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Тренер Волкова Кияшко: сейчас ждём бумаги, которые подтвердят бой с Павловичем

Тренер Волкова Кияшко: сейчас ждём бумаги, которые подтвердят бой с Павловичем
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Тренер топового тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко высказался относительно организации боя своего подопечного с экс-претендентом на временный титул UFC в категории до 120 кг Сергеем Павловичем.

«Насколько мне известно Сергей должен был драться с Сирилем Ганом во Франции, у нас был подписан контракт на бой с Алмейдой. Сейчас ждём бумаги, которые подтвердят бой с Сергеем. С точки зрения того, интересен бой Сергея и Саши, или нет, он 100% интересен. Он и западной публике будет интересен, и в России.

Я бы приветствовал этот поединок, если бы парни сразились за титул. Но у нас одно видение, а у организации другое – им нужен громкий бой. Если ребятам придётся драться, ни один, ни другой заднюю не даст. Плясок не будет – будет нормальный хороший бой. Мы знали, что рано или поздно они встретятся», — сказал Кияшко в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

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