Молдавский: есть стойкое ощущение, что Нганну не вернётся в MMA

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский считает, что бывший обладатель титула в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну больше не выступит по правилам смешанных единоборств.

«Есть стойкое ощущение, что Нганну не вернётся в MMA, останется в боксе. Он – молодец. Зарабатывает деньги. Первый бой неплохо провёл, во втором не получилось. Думаю, немного потренируется и ещё покажет себя.

Я надеялся, что Нганну и Джонс подерутся. Но вряд ли это станет возможно. Хотя за такой бой им бы с двух сторон насыпали очень много. По боксу – это не то. По боксу Нганну будет фаворитом в этом противостоянии. А по MMA – Джонс», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.