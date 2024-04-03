Валентин Молдавский: PFL может подвинуть UFC, составить серьёзную конкуренцию

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский считает, что промоушен PFL является серьёзным конкурентом лиги UFC.

«Как промоутер не оценивал никогда рынок. Но, наверное, в данный момент PFL может подвинуть UFC, составить серьёзную конкуренцию. Объединение двух лиг, бойцов и административного ресурса должно разогнать промоушен», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в ноябре 2023 года PFL выкупила права на лигу Bellator, став второй наиболее крупной ММА-лигой в мире.

Валентин Молдавский выступает с 2014 года, с 2017-го являлся бойцом Bellator, где провёл 10 боёв, одержав семь побед и потерпев два поражения (один поединок был признан несостоявшимся). В своём последнем бою на Bellator 298 Молдавский победил единогласным решением американца Стива Уорли.