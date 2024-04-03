«Как можно не уважать мнение 200 стран?» Кравцов отреагировал на решение CAS по жалобе IBA

Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов высказался по поводу решения CAS по жалобе IBA.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отверг жалобу Международной боксёрской ассоциации (IBA) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании признания IBA.

«Для наших боксёров ничего не поменялось. Это чисто политическая история. Отношение МОК к России. Не думаю, что что-то изменилось и для IBA. Организация живёт самостоятельной насыщенной жизнью. Количество стран-членов увеличивается. Как можно не уважать мнение 200 стран мира? Это неуважение к спортсменам, тренерам, спортивным функционерам. Это полная ангажированность», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.