Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ронда Роузи призналась, что получила сотрясение мозга перед боем с Холли Холм

Ронда Роузи призналась, что получила сотрясение мозга перед боем с Холли Холм
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC звёздная американка Ронда Роузи рассказала о проблемах перед своим первым поражением от соотечественницы Холли Холм.

Напомним, поединок бойцов состоялся в ноябре 2015 года на UFC 193 и завершился победой Холм нокаутом во втором раунде.

«У меня была плохая капа. Я выступила с сотрясением мозга после того, как поскользнулась на лестнице, и это произошло после множества сотрясений. После этого мне пришлось перенести ужасную весосгонку, а это означает, что в мозгу осталось меньше жидкости, которая его защищает.

Я пыталась делать вид, что в порядке, но я не реагировала нормально. Я не могла быстро думать. Я не могла оценивать расстояние, но после одного боя меня посчитали подделкой», — сказала Роузи в интервью YouTube-каналу Valeria Lipovetsky.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android