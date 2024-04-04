Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания турнира PFL 1, на котором состоится бой россиянина Молдавского

Результаты взвешивания турнира PFL 1, на котором состоится бой россиянина Молдавского
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира PFL 1: сезон-2024, который состоится в ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США). В главном бою российский тяжеловес Валентин Молдавский сразится с хорватом Анте Делией.

Анте Делия (110,68 кг) vs Валентин Молдавский (107,68 кг)

Денис Гольцов (111,31 кг) vs Линтон Васселл (109,23 кг)

Лиз Кармуш (57,15 кг) vs Джулиана Веласкес (56,79 кг)

Дакота Дитчева (56,79 кг) vs Лиза Молдин (57,06 кг)

Марсело Голм (119,93 кг) vs Даниэль Джеймс (121,11 кг) *

Благой Иванов (116,66 кг) vs Сергей Билостенный (112,67 кг)

Тайла Сантос (57,15 кг) vs Илара Джоанн (57,15 кг)

Стив Моури (116,85 кг) vs Олег Попов (109,86 кг)

Кана Ватанабэ (56,7 кг) vs Шанна Янг (58,33 кг) *

Челси Хэкетт (56,88 кг) vs Джена Бишоп (56,88 кг)

Лукас Бреннан (66,04 кг) vs Димитр Айви (66,22 кг)

Брайс Мередит (61,6 кг) vs Тай Джонсон (61,51 кг)

* провалили взвешивание

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android