Кит Турман обратился к Тиму Цзю после проигрыша Фундоре

Бывший объединённый чемпион мира Кит Турман обратился к австралийцу Тиму Цзю, потерпевшему первое поражение в карьере от американца Себастьяна Фундоры.

Напомним, поединок бойцов состоялся 31 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Мои поздравления Адской башне (прозвище Фундоры. – Прим. «Чемпионата»). И уважение Тиму Цзю. Ты должен был драться со мной, но согласился на замену. Стили делают бои, и это был вызов для тебя.

Тебе пришлось пережить кровавую баню. Ты продемонстрировал мужество и показал, насколько ты жёсткий, мы знали, что ты — боец мирового класса. Держи свою голову высоко. На твоём месте я бы настаивал бы на реванше», — сказал Турман в социальных сетях.