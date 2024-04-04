Марина Мохнаткина объявила о беременности

Российский боец смешанного стиля Марина Мохнаткина опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором рассказала о своей беременности.

«Кто спрашивал про бои, думаю, не скоро», — написала Мохнаткина.

Фото: Соцсети Марины Мохнаткиной

Напомним, Мохнаткина в последнем бою в промоушене PFL проиграла бразильянке Лариссе Пачеко. Этот бой стал для Мохнаткиной седьмым в промоушене PFL и 15-м в смешанных единоборствах. На счету Марины 11 побед в MMA, последняя из которых была добыта в бою с американкой Эмбер Либрок на PFL 8 в конце августа. Мохнаткина завершила поединок сабмишеном в начале первого раунда.

Напомним, Мохнаткина состоит в браке с бойцом UFC Сергеем Спиваком.

Марина Мохнаткина готовится к чемпионскому бою с Кайлой Харрисон: