Сехудо — о бое Махачев — Порье: теперь у Ислама более лёгкий соперник

Бывший двойной чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо высказался по поводу возможного поединка между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Махачев на правильном пути. Он будет драться с более лёгким соперником в июне. Я не хочу принижать заслуги Дастина и говорить, что поединок пройдёт легко для Ислама, но его стиль очень удобен для Махачева.

Что собирается сделать Порье, чтобы не повторить историю, которая произошла в бою с Хабибом? Возможно, тебе стоит подумать о том, чтобы пригласить в свой лагерь новых людей», — приводит слова Сехудо Bloody Elbow.

В ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.