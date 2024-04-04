Халидов назвал Волкова сильнейшим российским тяжеловесом

Чемпион лиги «Наше дело» в тяжёлом весе Мурад Халидов назвал Александра Волкова сильнейшим российским тяжеловесом в ММА.

Также Халидов назвал боксёров Султана Ибрагимова, Александра Поветкина и Николая Валуева лучшими тяжеловесами в истории российского бокса.

«Мой топ-5 российских тяжеловесов (в ММА) выглядит следующим образом: 1. Александр Волков. 2. Сергей Павлович. 3. Анатолий Малыхин. 4. Шамиль Газиев. 5. Хадис Ибрагимовю.

Назвать кого-то сильнейшим действующим российским тяжеловесом очень сложно. Есть несколько очень сильных ребят, которые выступают на высочайшем уровне. Например, Мурат Гассиев. Но есть ещё несколько фамилий. Себя я тоже не забуду. Считаю, очень скоро мы заявим об этом громко. Лучшим российским тяжеловесом за всю историю я бы назвал не одного боксёра, а нескольких — Султан Ибрагимов, Александр Поветкин, Николай Валуев», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.