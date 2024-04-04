Стало известно, кто станет следующим соперником Фахретдинова

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов проведёт свой следующий поединок с Николасом Далби на турнире в Саудовской Аравии 22 июня. Об этом сообщил инсайдер Марсель Дорф в своих социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 231, Фахретдинов не сумел одолеть бразильца Элизеу Залески дос Сантоса, противостояние завершилось вничью по итогам трёх раундов. Всего на счету Фахретдинова 25 боёв, в которых он одержал 23 победы.

Николас Далби провёл за профессиональную карьеру 28 боёв, в которых вышел победителем 23 раза, четырежды уступил и ещё один бой свёл вничью.