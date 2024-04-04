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Тренер Оливейры рассказал, почему предпочёл бы его бой с Макгрегором, а не Махачевым

Тренер Оливейры рассказал, почему предпочёл бы его бой с Макгрегором, а не Махачевым
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Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, рассказал, что для своего подопечного предпочёл бы поединок с ирландцем Конором Макгрегором. По мнению Лимы, именно с Конором Оливейре нужно подраться после боя с россиянином Арманом Царукяном на UFC 300.

«Было бы здорово сразиться с Макгрегором. С профессиональной точки зрения бой с ним был бы невероятным. Если бы у нас была возможность сразиться с Конором в полусреднем весе после боя с Царукяном, мы бы это сделали. Что насчёт пояса? Мы будем драться за пояс после этого поединка. Надеюсь на это. Если бы у нас действительно была такая возможность, мы бы хотели именно этого боя. Однако сейчас мы сосредоточены исключительно на предстоящем поединке с Арманом», — приводит слова Лимы MMA Fighting.

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