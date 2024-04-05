Олег Попов и Сергей Билостенный одержали победы на турнире PFL в Сан-Антонио

Сегодня, 5 апреля, проходит Professional Fighters League (PFL) – 2024 в Сан-Антонио (США).

В первом поединке российский боец Олег Попов победил американского спортсмена Стива Моури техническим нокаутом. Бой продлился 2 раунда (3:47 минут).

В другом бое россиянин Сергей Билостенный оказался сильнее представителя Болгарии Благого Иванова решением судей. Поединок продолжался 3 раунда (5 минут).

В смешанных единоборствах 32-летний Попов провёл 17 боёв. Победными оказались 16 (7 нокаутом, 3 сдачей, 5 решением судей, 1 других). Билостенный за свою карьеру провёл 14 поединков, из которых 11 завершились победой.

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.