Олег Попов и Сергей Билостенный одержали победы на турнире PFL в Сан-Антонио
Поделиться
Сегодня, 5 апреля, проходит Professional Fighters League (PFL) – 2024 в Сан-Антонио (США).
В первом поединке российский боец Олег Попов победил американского спортсмена Стива Моури техническим нокаутом. Бой продлился 2 раунда (3:47 минут).
PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Стив Моури - Олег Попов (W)
05 апреля 2024, пятница. 03:10 МСК
Олег Попов
Окончено
TKO
Стив Моури
В другом бое россиянин Сергей Билостенный оказался сильнее представителя Болгарии Благого Иванова решением судей. Поединок продолжался 3 раунда (5 минут).
PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Благой Иванов - Сергей Билостенный (W)
05 апреля 2024, пятница. 04:00 МСК
Сергей Билостенный
Окончено
UD
Благой Иванов
В смешанных единоборствах 32-летний Попов провёл 17 боёв. Победными оказались 16 (7 нокаутом, 3 сдачей, 5 решением судей, 1 других). Билостенный за свою карьеру провёл 14 поединков, из которых 11 завершились победой.
PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.
Комментарии
- 5 апреля 2024
-
07:26
-
07:16
-
07:06
-
00:16
- 4 апреля 2024
-
23:10
-
22:22
-
21:13
-
21:00
-
20:12
-
19:06
-
18:22
-
17:32
-
16:45
-
15:47
-
15:00
-
14:33
-
13:53
-
13:07
-
12:50
-
12:45
-
11:45
-
11:41
-
10:53
-
10:47
-
10:25
-
09:59
-
09:50
-
00:56
-
00:15
-
00:09
- 3 апреля 2024
-
23:10
-
22:58
-
21:58
-
21:03
-
20:48