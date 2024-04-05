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Валентин Молдавский победил Анте Делию на турнире PFL – 2024 в Сан-Антонио

Валентин Молдавский победил Анте Делию на турнире PFL – 2024 в Сан-Антонио
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Сегодня, 5 апреля, проходит Professional Fighters League (PFL) – 2024 в Сан-Антонио (США).

Российский боец Валентин Молдавский победил хорвата Анте Делию техническим нокаутом. Бой продолжался один раунд (2 минуты 17 секунд).

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Анте Делия - Валентин Молдавский (W)
05 апреля 2024, пятница. 06:30 МСК
Валентин Молдавский
Окончено
TKO
Анте Делия

В смешанных единоборствах подопечный Фёдора Емельяненко выступает с 2014 года. За это время он провёл 16 боёв, 12 из которых завершились победой (1 нокаутом, 3 сдачей и 8 решением судей).

Среди достижений у 32-летнего бойца золото Чемпионата мира в категории свыше 100 кг (2018 – в Бухаресте, 2020 в Нови-Сад). А также золото Чемпионата Европы – 2018 в Афинах в категории свыше 100 кг.

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.

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