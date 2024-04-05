Денис Гольцов нокаутировал Линтона Васселла на турнире PFL – 2024 в Сан-Антонио

Сегодня, 5 апреля, проходит Professional Fighters League (PFL) – 2024 в Сан-Антонио (США).

Российский боец Денис Гольцов выиграл англичанина Линтона Васселла техническим нокаутом. Бой продолжался 3 раунда (3:11 минут).

В смешанных единоборствах Гольцов провёл 40 боёв, из которых 32 завершились победой (15 нокаутом, 11 сдачей и 6 решением судей).

Среди достижений у 33-летнего спортсмена золото Чемпионата мира по боевому самбо в категории свыше 100 кг (2016 – София, 2017 – Сочи). А также два золота Чемпионата Европы до 100 кг в Москве – 2012 год и свыше 100 кг в Минске – 2017.

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.