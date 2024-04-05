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Алджамейн Стерлинг назвал российского бойца, который достоин перехода в UFC

Алджамейн Стерлинг назвал российского бойца, который достоин перехода в UFC
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Бывший американский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг во время выступления на своём канале в YouTube признался, что хотел бы видеть россиянина Вадима Немкова в промоушене Даны Уайта. Сейчас Немков является бойцом Bellator.

Кроме того, Стерлинг заявил, что место в UFC могли бы получить Патчи Микс, Эй-Джей Макки, Кори Андерсон и Джонни Эблен.

В последнем бою, который проходил на турнире PFL vs Bellator в конце февраля, Немков встречался с бразильцем Бруно Каппелоццей (14-6). Победу удушающим приёмом во втором раунде одержал россиянин. Отметим, что поединок стал для Вадима дебютным в рамках тяжёлого веса. В общей сложности на счету Немкова 17 побед при двух поражениях.

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