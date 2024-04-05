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Иржи Прохазка назвал трёх бойцов, за которыми ему нравится следить

Иржи Прохазка назвал трёх бойцов, за которыми ему нравится следить
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Экс-обладатель титула UFC в категории до 93 кг чешский боец Иржи Прохазка назвал бойцов, за которыми ему нравится следить.

«Мне нравится наблюдать за настоящими мастерами своего дела. Один из них — бывший чемпион Лиоту Мачида. Прежде чем стать бойцом ММА, он был чемпионом по карате. Есть также много других, таких как Джон Джонс и Конор Макгрегор. Они полностью отдаются ММА и делают это от всего сердца, что делает наш спорт таким захватывающим для болельщиков», — приводит слова Иржи портал Sports Illustrated.

Напомним, Иржи Прохазка проведёт свой следующий поединок против сербского бойца Александара Ракича на турнире UFC 300. В последнем поединке Иржи уступил нокаутом Алексу Перейре во втором раунде.

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