Непобеждённый канадец бросил вызов Малыхину. Анатолий ответил

Непобеждённый канадский тяжеловес Бен Тюнан, выступающий в One Championship, после победы на турнире ONE Fight Night 21 бросил вызов российскому бойцу и чемпиону One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе Анатолию Малыхину.

«Чувствую себя фантастически. Хочу обратиться к Анатолию: возможно, ты не будешь следующим моим соперником, но я иду за тобой. Нет ни одного бойца на планете, кто смог бы побить меня. При всём уважении к Анатолию», — сказал Тюнан в интервью после боя.

Анатолий Малыхин не оставил без внимания вызов Бена и ответил ему.

«Я рад, что появляются новые лица, рад, что есть сильная оппозиция. Я рад что есть ребята, которые не только хорошо дерутся, но и ещё хорошо проявляют себя вне боя и у которых есть свой стиль. Что касается бонусов, то мы все знаем, что мистер Чатри всегда выдает бонусы тем, кто красиво дерётся, красиво заканчивает бой. Если мистер Чатри решил дать ему бонус, значит он этого заслуживает. 100% боёв парень заканчивает досрочно, парень — тяжеловес. Так что, я жду его в любое время. Я думаю, Америка — самое подходящее место проверить его по настоящему», — ответил Бену Анатолий.