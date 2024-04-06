Сидельников: неприятно, что в PFL между собой будут драться четыре российских бойца

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников прокомментировал победы соотечественников Валентина Молдавского, Дениса Гольцова, Сергея Билостенного и Олега Попова на турнире PFL 1, который состоялся вчера, 5 апреля, в Сан-Антонио (США).

«Рад за ребят. Все выступили достойно, все вышли с достойными победами. Что касается того, что дальше… Могу сказать одно — со спортивной точки зрения интересно, что они встретятся между собой.

С точки зрения патриотизма неприятно, что будут драться четыре русских бойца. Скорее всего, в полуфинале. Ну разве что в тяжёлом весе PFL в этом сезоне победит российский боец», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.