Аллен после победы в поединке с Кёртисом вызвал на бой дю Плесси

Американский боец Брендон Аллен после победы в поединке с соотечественником Крисом Кёртисом вызвал на бой Дрикуса дю Плесси.

«Крис — очень жёсткий соперник. По нему трудно попасть, и я вымотался к пятому раунду. Мы выдержали хороший темп, особенно учитывая короткое уведомление. Но я знал, на что я подписываюсь.

Где мой титульник? Крис — жёсткий парень, у нас в дивизионе никто не идёт на такой серии, как я. Что тут думать? Дрикус, давай сделаем это, ты знаешь, что я надеру тебе задницу.

Если мне не дадут бой с Дрикусом, то, Шон, давай повторим. Я уже бился с Шоном, потом с Крисом. Теперь давайте наоборот», — сказал Аллен после боя.

До этого поединка на счету 28-летнего Аллена было 25 побед и пять поражений. 36-летний Кёртис имел в своём активе 31 победу при 10 поражениях. Бойцы уже встречались в рамках UFC, в 2021 году Кёртис одержал победу техническим нокаутом.