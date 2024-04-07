Усик рассказал об отношении к поединку между Тайсоном и Полом

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик высказался по поводу предстоящего поединка между американцами Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Это просто показывает, что Майк Тайсон – великий, очень знаменитый человек, который хорошо известен во всем мире. Джейк Пол – молодой парень, который побеждал в боксе, который хочет помогать молодым парням, но это большое шоу.

Если люди хотят посмотреть шоу, хорошо, дайте им его. Лично я думаю, что это нормально», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Тайсона и Пола по правилам бокса состоится 20 июля в Арлингтоне (США). В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке он одолел Райана Бурланда техническим нокаутом в первом раунде. На счету Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.