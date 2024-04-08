Глава RCC: знаю слабые стороны Шлеменко, а у Хамитова хорошая борьба

Глава RCC Николай Клименко поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Александром Шлеменко и представителем Казахстана Куатом Хамитовым. Их бой станет главным событием турнира RCC 19, который запланирован на 4 мая в Челябинске.

«Я могу сказать, что этот бой очень обсуждаем в медиа. Это две сильные медиа фигуры – у одного большая аудитория в Казахстане, у другого в России. Я знаю слабые стороны Александра, а у Куата, несмотря на то что он легковес и полусредневес, очень хорошая борьба. И я не ставлю Шлеменко явным фаворитом», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее стало известно, что российские бойцы Иван Штырков и Давид Бархударян проведут соглавный поединок на RCC 19.