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Павел Сосулин проведёт бой с американцем Питером Добсоном в Уфе

Павел Сосулин проведёт бой с американцем Питером Добсоном в Уфе
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Чемпион России — 2022 и участник чемпионата мира — 2023 Павел Сосулин узнал имя нового соперника. 20 апреля он проведёт восьмираундовый поединок в весе до 71 кг с представителем США Питером Добсоном. Вечер бокса в Уфе будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) вместе с промоутерскими компаниями Dynamo boxing promotions и Iron&Gloves Promotions.

Изначально Сосулин должен был драться с Эммани Каломбо из Конго, однако тот отказался от боя.

В главном бою спортивного мероприятия будет драться ещё один россиянин Артур Субханкулов. В десятираундовом поединке ему будет противостоять румын Джеймс Череджи. Спортсмены сразятся за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.

Кроме того, на турнире выступит россиянин Данис Габдрафиков. Он проведёт шестираундовый бой в весе до 67 кг с бронзовыми призёром чемпионата мира — 2019 и двукратным чемпионом Азии Бобо-Усмоном Батуровым, представляющим Узбекистан.

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