Аспиналл рассказал, почему не хочет драться с Ганом

Временный чемпион UFC в тяжёлом дивизионе англичанин Том Аспиналл рассказал о том, почему он предпочитает поединок с Кёртисом Блейдсом бою с Сирилем Ганом.

«Причина, по которой я получил бой с Павловичем, заключается в том, что Сирил не хотел с ним драться и отказался. Затем он отказался от Кёртиса Блейдса. Тот сам об этом официально заявлял.

Я просил Гана о бое много лет назад, тогда он не захотел. Потом, когда я попросил его в Париже, они прилетели ко мне, мы пытались устроить этот бой, но в итоге он опять отказался. Посмотрим, что будет делать UFC.

Блэйдс или Ган? Если у меня будет выбор, я, конечно, назову Кёртиса. Потому что у нас был бой, который продлился 15 секунд, и у него в рекорде появилась победа надо мной», — приводит слова Аспиналла Sportskeeda.