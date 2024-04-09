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«Лёгкий бой». Царукян дал прогноз на поединок Гэтжи — Холлоуэй

«Лёгкий бой». Царукян дал прогноз на поединок Гэтжи — Холлоуэй
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о поединке между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем, который состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Да, я был удивлён бою Гэтжи и Холлоуэя. Возможно, это произошло, потому что Ислам не мог подраться сейчас. Это хороший бой для Гэтжи. И лёгкий. Он побьёт Холлоуэя, заработает и затем, после меня, сразится за титул», — сказал Царукян в подкасте The MMA Hour.

Холлоуэй в своём последнем бою на UFC Fight Night 225 в августе нокаутировал корейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби. Гэтжи в июле на UFC 291 нокаутировал соотечественника Дастина Порье.

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