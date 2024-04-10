Царукян рассказал о реакции девушек после его резонансных слов о Кайле Харрисон

Популярный российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, вспомнил свой ответ на скандальный вопрос по поводу представительницы UFC Кайлы Харрисон. Вопрос имел сексистский характер, был задан на русском языке и впоследствии, после того как его перевели на английский, не раз обсуждался в мире ММА.

«Стал ли я ненавистным человеком для женщин? Да нет, наоборот, по-моему. Наоборот, получаю больше внимания. Нравится всем, кроме жены», — сказал Царукян на канале IGORKAKDELA в YouTube.

В настоящий момент Царукян готовится к бою на UFC 300. Соперником Армана будет представитель Бразилии Чарльз Оливейра. Спортивное шоу пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля мск.