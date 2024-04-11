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Чарльз Оливейра рассказал о спарринге с Алексом Перейрой

Чарльз Оливейра рассказал о спарринге с Алексом Перейрой
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Бывший чемпион UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра рассказал, что несколько лет назад он проводил спарринг с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой.

«Это было очень давно, когда он посетил Chute Boxe (тренировочный зал, в котором занимается Оливейра. — Прим. «Чемпионата»). Мы провели отличный спарринг, затем вместе пошли на обед. Я пошутил, что надеюсь однажды получить такие же мощные и сильные руки, как у него. Он ответил, что однажды надеется овладеть моими навыками в бразильском джиу-джитсу. Удивительно теперь драться вместе с ним в главном карде такого масштабного и значимого турнира UFC», — приводит слова Оливейры портал Sherdog.

Напомним, на турнире UFC 300 Чарльз Оливейра проведёт поединок против Армана Царукяна.

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