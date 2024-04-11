Гэтжи объяснил, почему он не собирается драться за титул в июне

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи рассказал, почему он не будет готов провести титульный поединок в июне.

«Я знаю, что если выиграю здесь, то буду драться за пояс чемпиона в лёгком весе. Я знаю, что если проиграю здесь, то всё это исчезнет. Вот за что я борюсь.

Я не заглядываю далеко вперёд. Честно говоря, я понятия не имею, что меня ждёт в будущем. Я не играю в «а что, если», но нельзя упускать возможность стать чемпионом. Я хочу отдохнуть. Думаю, что титульный поединок в июне для меня будет невозможен, потому что каждый мой бой — это травматичный жизненный опыт. Мне нужно вернуться домой и расслабиться, позаботиться о своём теле, о своей голове. Но у меня есть тренеры и менеджер, которые в конечном итоге принимают такие решения. Если они скажут, что надо драться, я пойду драться», — приводит слова Гэтжи MMA Junkie.