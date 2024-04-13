Рабаданов успешно провёл дебют в PFL, одолев Ренфро единогласным решением

Сегодня, 13 апреля, в Лас-Вегасе (США) на арене «Театр отеля Вирджин» состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 2, в котором прошёл поединок россиянина Гаджи Рабаданова и американца Соломона Ренфро. В итоге Рабаданов одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Гаджи добыл 20-ю победу в своей карьере, шесть из которых были добыты досрочно. Также он потерпел четыре поражения. В последний раз Рабаданов выходил в октагон на турнире Bellator 297, который состоялся 16 июня 2023 года. Его соперником был Питер Буиста, которого россиянин победил единогласным решением судей.

Соломон Ренфро отныне имеет в своём активе 13 побед и шесть поражений. В последнем поединке, который прошёл 23 августа 2023 года, Ренфро уступил Магомеду Магомедкеримову единогласным решением судей.

PFL 2. Рабаданов — Ренфро