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Рабаданов успешно провёл дебют в PFL, одолев Ренфро единогласным решением

Рабаданов успешно провёл дебют в PFL, одолев Ренфро единогласным решением
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Сегодня, 13 апреля, в Лас-Вегасе (США) на арене «Театр отеля Вирджин» состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 2, в котором прошёл поединок россиянина Гаджи Рабаданова и американца Соломона Ренфро. В итоге Рабаданов одержал победу единогласным решением судей.

PFL 2024. PFL 2, Лас-Вегас, США
Гаджи Рабаданов (W) - Соломон Ренфро
13 апреля 2024, суббота. 02:20 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
UD
Соломон Ренфро

Таким образом, Гаджи добыл 20-ю победу в своей карьере, шесть из которых были добыты досрочно. Также он потерпел четыре поражения. В последний раз Рабаданов выходил в октагон на турнире Bellator 297, который состоялся 16 июня 2023 года. Его соперником был Питер Буиста, которого россиянин победил единогласным решением судей.

Соломон Ренфро отныне имеет в своём активе 13 побед и шесть поражений. В последнем поединке, который прошёл 23 августа 2023 года, Ренфро уступил Магомеду Магомедкеримову единогласным решением судей.

PFL 2. Рабаданов — Ренфро

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